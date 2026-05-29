El PSOE es manté a l'alça amb un 36,4%, però el PP retalla distàncies a 11,3 punts

MADRID 29 maig (EUROPA PRESS) -
El baròmetre del mes de maig elaborat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicat aquest divendres manté al capdavant el PSOE, que puja dues dècimes i rep un suport del 36,4%, però el PP creix i redueix la distància a 11,3 punts, mentre que Vox també es recupera i en canvi Sumar registra una nova caiguda i torna a marcar la pitjor dada de la legislatura.
Això sí, l'enquesta es va fer en plena campanya de les eleccions andaluses que el popular Juan Manuel Moreno Bonilla va guanyar fregant la majoria absoluta, i abans que se sabés la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE per ordre d'un altre jutge que investiga les suposades 'clavegueres' contra els qui investiguen casos que afecten Pedro Sánchez i el seu entorn.
En concret, el CIS atorga al PSOE un suport electoral del 36,2%, dues dècimes per sobre de la dada del mes d'abril, mentre que al PP se li calcula un suport del 24,9%, la qual cosa rebaixa la distància entre tots dos en més d'un punt i mig, del 12,8 de l'abril a l'11,3 d'aquest mes.