El PSOE contacta amb ERC per traslladar-los els canvis en la llei d'amnistia pactats amb Junts

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha contactat amb ERC per traslladar-los els canvis que hauran de dur a terme en el redactat de la llei d'amnistia després de l'acord entre els socialistes i Junts.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, després que el PSOE i Junts han tancat una acord que inclou una amnistia que, segons Junts, inclou casos de 'lawfare'.

La setmana passada, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va explicar que l'amnistia que havien tancat amb els socialistes era "per a tothom, sense exclusions ni excepcions per a tots els que van participar en el 9N, l'1-O, Tsunami Democràtic, el CDR i els que van participar en actes de protesta en contra d'unes sentències que eren injustes".

Per la seva banda, les negociacions entre el PSOE i Junts s'han allargat perquè els segons volien definir el redactat i l'abast de l'amnistia, i que recollís casos que consideren de 'lawfare' com el que afecta el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en el cas Volhov, que investiga el presumpte desviament de fons públics per a activitats vinculades al procés independentista.

També volien que l'amnistia inclogués altres noms, com el de l'exconseller Miquel Buch; l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, i el de l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs.