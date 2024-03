El PSOE confia que l'amnistia s'aprovarà dijous en la Comissió de Justícia sense canvis en el terrorisme i la traïció

MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -

El PSOE s'ha mostrat confiat que la llei d'amnistia pactada amb els partits independentistes catalans s'aprovarà dijous en la Comissió de Justícia del Congrés sense canvis pel que fa a la inclusió del delicte de terrorisme i de traïció.

Els socialistes estan convençuts que tancaran un acord amb Junts, després que fa un mes els de Carles Puigdemont van tombar la norma exigint més garanties per als líders del procés investigats per aquest delicte.

Així ho ha confirmat aquest dilluns la portaveu del PSOE, Esther Peña, en una roda de premsa en la qual ha reafirmat que el seu partit ha adoptat una "posició ferma i clara" i que no tenen previst "fer cap modificació" quant al terrorisme, com demanava Junts.

"Ho diem sempre, ens sentim còmodes i a gust amb el document consensuat amb aquests sis grups parlamentaris i que entenem que aquest dijous pot aconseguir el suport majoritari per aprovar-se en aquesta comissió de Justícia", ha explicat la portaveu socialista.

En aquest sentit, fonts del PSOE han recalcat que no hi haurà canvis en l'amnistia pel que fa als delictes de terrorisme i traïció, si bé no descarten "algun petit canvi" però que no canviï "la filosofia de la llei".