El PSOE censura les "excuses" de Junts per votar contra regular els lloguers

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticat aquest dimecres Junts per les seves "incongruències" i ha rebutjat les "excuses" que, a parer seu, han posat els de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per justificar el seu vot en contra de la tramitació de la llei de Sumar per regular els lloguers de temporada, quan havien anunciat que s'abstindrien.

En unes declaracions als passadissos del Congrés, el portaveu del Grup Socialista, Patxi López, ha assenyalat que serà Junts qui haurà de "retre comptes de les seves incongruències" per dir "cinc minuts abans" que votarien una cosa i al final optar per una altra.

També els ha retret que recorrin a l'"excusa" que la norma registrada per Sumar no tenia consistència jurídica, ja que, segons ha apuntat, un dels objectius del tràmit parlamentari és precisament vetllar per la "seguretat jurídica" de les lleis.

En qualsevol cas, ha restat importància al revés que suposa per al Govern central la posició de Junts. "Nosaltres continuarem treballant, parlant amb tots els grups polítics, negociant i continuant acordant les coses perquè tirin endavant" ha dit, després d'incidir que al Congrés "no" hi mana Junts sinó "els diputats i les diputades".