El PSOE cedeix diversos senadors a PNB i Junts perquè tinguin grup propi al Senat, tot i que ho ha de validar el PP

També deixa senadors a Sumar perquè conformin el seu propi grup a la Cambra Alta



MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha facilitat que PNB i Junts puguin conformar un grup parlamentari propi al Senat amb la cessió de diversos dels seus senadors a aquestes formacions perquè arribin al nombre mínim requerit, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries. En qualsevol cas, serà la Mesa del Senat, on té majoria el PP, l'òrgan que hagi de donar l''ok' a aquest moviment.

El Reglament del Senat exigeix sumar un mínim de deu components per conformar un grup parlamentari, nombre que es pot reduir durant el transcurs de la legislatura però mai poden ser menys de sis. És aquí on entra la Mesa del Senat, amb la Presidència i la majoria del PP, per supervisar aquest procés.

Després de les eleccions del passat 23J, i tenint en compte els senadors per designació dels Parlaments autonòmics, el PNB compta en aquesta legislatura amb cinc membres, per la qual cosa el PSOE li haurà de cedir altres cinc senadors perquè pugui conformar el seu grup parlamentari.

A més, si vol que no s'acabi diluint el grup durant el transcurs de la legislatura, els socialistes hauran de mantenir almenys un parlamentari en aquest grup perquè no es dissolgui quan s'acabi el període de sessions.

JUNTS RECORRE TAMBÉ A COALICIÓ CANÀRIA

Una cosa semblant passa amb Junts, encara que la formació de Carles Puigdemont compta al Senat amb només tres senadors. No obstant això, fonts parlamentàries han informat a Europa Press que es coaligaran amb el senador de Coalició Canària, utilitzant la mateixa fórmula que la darrera legislatura.

En qualsevol cas, la suma de Junts i Coalició Canària només suma quatre senadors, per la qual cosa el PSOE els prestarà almenys sis membres per facilitar el grup parlamentari d'ambdues formacions, que en l'anterior legislatura es va denominar "Grup Nacionalista".

Com succeeix amb el PNB, els socialistes haurien de seguir amb almenys dos parlamentaris en aquest grup perquè aquest grup nacionalista no s'acabi dissolent quan s'acabi el període de sessions.

TAMBÉ L'HI FACILITA A SUMAR

Així mateix, el PSOE, dins d'aquesta intenció de cedir senadors per tenir "quantes més veus" possibles a la Cambra alta, també ha decidit permetre que es reediti el Grup Esquerra Confederal al Senat, on es troben tres partits integrants de Sumar i Associació Socialista Gomera (ASG).

És a dir, el grup el conformaran Compromís, Més Madrid, ASG i el senador de la coalició PSOE-Sumar a Eivissa/Formentera i tindrà com a primera portaveu a la parlamentària de la formació madrilenya, Carla Antonelli.

Per això, el PSOE els cedirà altres sis senadors, encara que aquest grup està a l'espera que el Parlament de Navarra designi a Uxue Barkos, de Geroa Bai, perquè se sumi a aquesta conglomeració.

I LA RESTA, Al MIXT

A l'espera que es designin encara senadors d'alguna comunitat, l'hemicicle del Senat estarà composat per quinze partits polítics: PP (143), PSOE (92), ERC (6), Bildu (5), PNB (5), Junts (3), Vox (3), ASG (1), AHI (1), UPN (1), Compromís (1), Més Madrid (1), Geroa Bai (1), BNG (1), Coalició Canària (1).

Ja es comptava amb els grups parlamentaris propis de PP, PSOE i ERC-Bildu, que es van presentar conjuntament en les eleccions a la Cambra Alta i repetiran la mateixa fórmula de grup parlamentari, encara que en aquest cas ha crescut la representació de Bildu i podria acaparar més protagonisme dins del grup.

I tenint en compte els préstecs del PSOE a la resta de partits per conformar els seus grups parlamentaris propis, caldria esperar a que Vox i UPN acabin formant part del Grup Mixt. I falta per saber què faran BNG i AHI.

Aconseguir grup parlamentari suposa tenir representació a tots els òrgans del Senat, portaveu i torns d'intervenció i iniciativa, a més de més recursos econòmics i mitjans humans i materials.