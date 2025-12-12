El PSOE cau un punt fins al 31,4% i veu retallada a nou punts l'avantatge sobre el PP, segons el CIS

MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -
El baròmetre d'opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de desembre, el primer després de l'entrada a presó de l'exministre José Luis Ábalos i de les primeres denúncies d'assetjament sexual en el partit, reflecteix una caiguda d'1,2 punts en l'estimació de vot del PSOE, que baixa fins al 31,4% i veu retallada a nou punts el seu avantatge sobre el PP, que no creix.
Segons l'enquesta, publicada aquest divendres, el PSOE compta amb un suport del 31,4% respecte al 22,4% del PP, mentre que la tercera plaça encara és per a Vox, que obté un 17,6%, un punt menys que el mes anterior.
Per darrere se situa Sumar amb un 7,8%, que es recupera set dècimes respecte al mes de novembre. Més lluny apareix Podem, amb una estimació de vot del 4,1%