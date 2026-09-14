El PSOE cau dos punts després de la crisi a Ceuta però manté 5,9 punts d'avantatge segons el CIS

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) d'aquest mes de setembre, el primer després de la crisi migratòria a Ceuta, registra una caiguda de dos punts en l'estimació de vot del PSOE, que en tot cas manté un avantatge de 5,9 punts sobre el PP, que s'estanca mentre creix Vox.
En concret, el CIS del mes de setembre atorga al PSOE una estimació de vot del 31%, dos punts per sota que el mes anterior, mentre que el PP repeteix en el 25,1% i Vox puja 1,3 punts fins a anotar-se un 16,6%.
També cau Sumar, que marca la cota més baixa del partit de la legislatura amb un suport del 5,7%, mentre que puja Podem, amb un 3,7%, i deixa enrere S'ha Acabat la Festa (SALF), el partit de l'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez, que baixa a l'1,8%