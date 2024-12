El PSOE carrega contra el PP per "mostrar la seva pitjor cara" a la Conferència de Presidents i demana diàleg

MADRID 14 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha carregat aquest dissabte contra el PP per "mostrar la seva pitjor cara" a la Conferència de Presidents després de les crítiques abocades contra l'executiu central pel president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El PP és una oposició que només vol fer soroll i va voler convertir un fòrum de diàleg multilateral en un congrés en B", ha assegurat en un video remès als mitjans per afegir que la formació conservadora hauria de "mirar pels ciutadans" i recordar que "no tot val per arribar al poder".

Segons Peña, els presidents autonòmics del PP van malgastar aquest divendres la "oportunitat" de la cita a Santander "per fer coses bones" per a Espanya anteposant "els interessos de les sigles" per sobre dels de la ciutadania.

"El PP va fracassar en el seu intent d'opacar els interessos reals dels espanyols quan parlem de política migratòria, d'habitatge i sobre finançament autonòmic", ha denunciat.

Sobre aquest tema, el PSOE subratlla que l'habitatge "ocupa i preocupa" al Govern i per això Peña ha recordat l'oferta de l'executiu central a les autonomies per reformar la llei del sòl que pugui "donar seguretat" als ajuntaments i "accelerar la construcció d'habitatge públic".

La proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, passa per blindar el caràcter públic dels béns immobles i que "mai passin a mans privades" de manera que es pugui assegurar un creixement sostingut del parc públic d'habitatge i arribar al 20% que tenen els països europeus més avançats en la matèria.

"Si al llarg de la nostra història s'hagués respectat la llei tindríem un dels parcs d'habitatges més grans de tota Europa", ha postil·lat Peña que demana a les regions governades pel PP aplicar la llei d'habitatge com a Catalunya on, segons els socialistes, està "funcionant" el text legislatiu que estableix topalls a les pujades del lloguer i es topen preus a les zones considerades tenses.