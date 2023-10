El PSOE baralla registrar ja amb els seus socis la Llei d'Amnistia per investir el més aviat possible a Sánchez

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE baralla registrar al Congrés la proposició de Llei d'Amnistia en propers dies, al costat de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNB i BNG, amb idea que es pugui investir posteriorment a Pedro Sánchez, la setmana vinent, han informat fonts socialistes.

Aquest dissabte, durant el seu discurs davant el Comitè Federal, Sánchez va defensar per primera vegada en obert l'amnistia pels encausats per l'1-O, i aquest dilluns el secretari d'Organització dels socialistes, Santos Cerdán, es va reunir a Brussel·les amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.

Una trobada amb el qual es va constatar que les negociacions avancen "en la bona direcció" amb Junts, com així ho han reafirmat aquest dimarts fonts de la direcció del PSOE, que subratllen que els seus plans passen per que la investidura pugui celebrar-se la setmana vinent i que, a més, es faci en una primera volta, sense necessitat d'una segona votació 48 hores després.

Segons aquestes fonts, "qualsevol dia és bo" a partir del diumenge, que és quan el PSOE tancarà la consulta a les bases sobre el pacte de Govern central amb Sumar i els pactes necessaris amb altres partits com Junts i ERC per la investidura. Sánchez va enviar aquest mateix dilluns una carta als militants en la qual demanava votar a favor de la consulta i defensava l'amnistia com "el camí correcte".

IMMINENT ANUNCI D'ARMENGOL

En tot cas, al PSOE han volgut deixar clar que la data de la consulta no limita l'anunci de la data de la investidura i, de fet, confien que aquesta mateixa setmana pugui conèixer-se.

Formalment, la decisió correspon a la presidenta del Congrés, la també socialista Francina Armengol, i no es descarta que es faci públic aquest mateix divendres, quan estan previstes sengles reunions de la Mesa del Congrés i de la Junta de Portaveus. "És qüestió de dies", apunten fonts de la Presidència del Congrés.

Això sí, el dimarts, 7 de novembre hi ha previst un Ple al Senat i els Reis d'Espanya estaran de viatge oficial a Dinamarca entre el dilluns 6 i el dimecres 8 a la tarda.

Aquest calendari porta a calcular que el debat d'investidura pugui tenir lloc els dies 8 i 9, de manera que el dia 9, que és festiu a la ciutat de Madrid, la presidenta del Congrés pugui acudir al Palau de la Sarsuela a comunicar al Cap de l'Estat el resultat de la votació. I és que els socialistes confien en no haver d'anar a una segona volta.