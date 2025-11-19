El PSOE baixa dos punts al novembre mentre pugen el PP i Vox

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), el primer des de l'anunci de la ruptura de Junts amb el PSOE, retalla l'estimació de vot dels socialistes fins al 32,6% i redueix el seu avantatge a 10,2 punts, mentre pugen el PP i Vox.
L'enquesta, publicada aquest dimarts, modera els resultats del mes d'octubre, quan el PSOE va marcar un dels seus millors registres (34,8%) i el PP la seva cota més baixa (19,8), la qual cosa va disparar a 15 punts la distància entre els dos grans partits.
Al novembre el PSOE es queda en el 32,6%, mentre que el PP es recupera i s'anota un 22,4%, la qual cosa redueix la distància a 10,2 punts.