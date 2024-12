El PSOE baixa dos punts en el CIS després de les revelacions d'Aldama però manté un avantatge de 3,8 punts sobre el PP

MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -

El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de desembre, el primer després de les acusacions del facilitador de la trama Koldo, Victor de Aldama, reflecteix una caiguda de dos punts del PSOE, que es queda en una estimació de vot del 32,2%, però en tot cas els socialistes continuen al capdavant i mantenen un avantatge de 3,8 punts sobre el PP, que també recula i s'anota un 28,4%.

La tercera plaça és per a Vox que obté un 12,2%, quatre dècimes per sobre de la dada del mes de novembre, i en quart lloc repeteix Sumar, que continua estancat en un 7% mentre que Podem ja creix per sobre del 4%.