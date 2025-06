El PSOE Aragó suspèn de militància i obre expedient a Alfonso Gómez i Alfonso Martínez pels àudios de l'UCO

SARAGOSSA 14 juny (EUROPA PRESS) -

El cas de corrupció del PSOE destapat per l'informe de l'UCO es ramifica pels territoris una vegada es van coneixent més àudios de la trama, que també ha arribat a Aragó, on el PSOE aragonès ha comunicat aquest dissabte la suspensió de militància i l'obertura d'expedients informatius al regidor de l'Ajuntament de Saragossa, Alfonso Gómez Gámez, i a l'integrant del comitè regional, Alfonso Martínez.

Es relacionen tots dos amb les persones esmentades en els àudios de Koldo García i Santos Cerdán, en els quals se citen un regidor de Saragossa i també un membre del Comitè Regional del PSOE a Aragó, segons han publicat 'Heraldo de AragóN' i 'Hoy Aragón'.

El diàleg intervingut versa sobre una discussió de l'enginyer de mines Alfonso Martínez amb l'empresari guipuscoà Antxón Alonso que, segons consta a l'informe de l'UCO, és titular de la societat Servinabar 2000 Obres i Serveis SL, amb la qual es va associar Acciona per a les obres de la Mina Muga, projectada per a l'explotació de potassa projectada entre Navarra i Aragó.

La secretària d'organització de PSOE Aragó, Manuela Berges, ha anunciat que el partit ha suspès temporalment de la militància a tots dos i ha obert un expedient informatiu per conèixer i recaptar tota la informació.

Berges ha començat demanant disculpes seguint la línia marcada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha assegurat que la formació arribarà fins al final en aquest escàndol.

"Estem coneixent aquestes informacions per la premsa", s'ha escudat la secretària d'organització, qui ha assegurat que han estat des de primera hora del matí "intentant recopilar tot tipus d'informació, fins i tot amb algun dels mitjans, perquè, bé, no cal deixar de perdre de vista que el que està passant és que s'estan filtrant a poc a poc aquesta mena d'informació directament a la premsa".

Berges ha reiterat que el seu partit arribarà "fins al fons de la qüestió i amb qualsevol indici que s'hagi actuat d'una manera incorrecta, ja que prendrem les mesures oportunes".

"Hem de ser contundents. Hi ha molta gent treballant, deixant-se la pell en aquest partit per tirar un projecte endavant. I no permetrem que per quatre persones que actuïn de mala fe o d'una manera incorrecta, això s'enfonsi", ha defensat.

Berges ha destacat la "ràpida" reacció dels socialistes i ha inclòs en "el problema" el Partit Popular, del qual ha tret a col·lació "el munt de casos que té pendents de sortir o com actua en determinats moments: "Cal començar a prendre's les coses de debò i a actuar d'una manera molt ràpida i molt concreta", ha defensat.