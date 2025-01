El PSOE aplaudeix la petició del TS per investigar Alvise per desordres a Ferraz: "L'assetjament no cap en democràcia"

MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrat el pas donat per la Fiscalia del Tribunal Suprem, que ha demanat la imputació del líder des S'ha Acabat la Festa (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, per un presumpte delicte de desordres públics en el marc de les protestes contra l'amnistia al novembre del 2023, que es van produir als voltants de la seu del PSOE de Madrid al carrer Ferraz.

"Des del PSOE celebrem el pas donat pel Suprem, ja que entenem que l'assetjament al qual se'ns va sotmetre --i que se'ns sotmet encara en algunes cases de poble-- no cap en democràcia", ha assenyalat el PSOE en un comunicat.

El partit ha denunciat, citant ciutats com Ponferrada, Almendralejo, Marbella, Granada, Pozuelo de Alarcón, Ejea de los Caballeros o Gijón, que la "llista supera amb escreix la barrera dels 100 atacs" precedits per "discursos d'odi llançats per Vox i el PP, que mai ha condemnat la violència exercida" contra el PSOE.

En concret, els desordres públics serien per la difusió entre els dies 5 i 7 de novembre del 2023, d'una sèrie de publicacions al canal de Telegram Alvise Pérez, amb més de 313.000 seguidors, segons indiquen fonts jurídiques, que "van incitar públicament a cometre desordres públics, dur a terme accions que poguessin ser qualificades d'atemptat i resistència contres les forces i cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions, i fins i tot a elaborar i emprar substàncies que podrien ocasionar un gran perjudici contra la salut de les persones".

A l'informe, al qual ha tingut accés Europa Press, la Fiscalia sosté que el canal de Telegram és "obert al públic" i té una "elevada capacitat de difusió", d'aquí que "calgui entendre que Alvise Pérez pot aparèixer indiciàriament com a autor del presumpte delicte de desordres públics", apunta.