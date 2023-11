El PSOE allunya un acord aquest divendres sobre la llei d'amnistia, però continua negociant aquesta tarda

Sostenen que no hi ha noms propis sobre la taula i situen els esculls en les dificultats tècniques de l'acord



MADRID/BRUSSEL·LES, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE allunya la possibilitat d'arribar a un acord amb Junts sobre la llei d'amnistia aquest divendres després dels intercanvis al llarg del dia entre el secretari d'Organització, Santos Cerdán, que s'ha desplaçat a Brussel·les, i l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont.

Segons han indicat fonts de la negociació "avui és aviat" per segellar un acord entre les dues formacions que doni llum verda definitiva a la investidura de Pedro Sánchez i, per tant, assenyalen que si necessiten continuar negociant en els pròxims dies ho faran.

En aquest sentit han confirmat que al llarg del matí s'han produït trucades i intercanvi de papers entre Cerdán i Puigdemont.

No obstant això precisen que, tot i que el dirigent socialista ha estat presencialment a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les igual que l'expresident, encara no s'ha produït una reunió presencial entre tots dos.

No descarten, no obstant això, que es pugui produir al llarg d'aquesta tarda, durant la qual continuaran les converses entre les dues parts, tot i que ja en un lloc diferent a l'Eurocambra.

D'altra banda, respecte als punts que estan entorpint l'acord, les fonts consultades assenyalen que no hi ha noms propis sobre la taula i que el retard es produeix per la complexitat tècnica de les discussions.

Qualsevol canvi que s'apliqui requereix el consell de juristes i això ralenteix els avenços, assenyalen.

En tot cas precisen que les converses estan en marxa, no s'han aturat, ni molt menys s'han trencat i continuaran aquesta tarda a la capital belga. Tot i que admeten que les converses s'estan allargant, asseguren que hi ha possibilitats d'acord i que tenen temps.

Apunten a més que durant el temps que han estat negociant no han tancat cap text. N'hi ha, això sí, que estan en un estat avançat, tot i que insisteixen en la complexitat tècnica dels documents que dilata molt cada intercanvi.

Així mateix rebutgen parlar d'una data concreta per arribar a un acord.