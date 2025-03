El PSOE advoca per regular les associacions veïnals i reconèixer-les com a part de la política municipal

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

El PSOE vol portar al ple del Congrés una iniciativa en què demana al Govern central que reguli les associacions veïnals i reconegui la seva labor als barris i municipis incloent-les com a part de la política municipal.

Es tracta d'una proposició no de llei en la qual els socialistes reivindiquen "l'efecte vertebrador" i la "petjada profunda" que tenen als barris i municipis del nostre país les associacions veïnals.

Segons destaquen, les més de 3.000 associacions veïnals que existeixen actualment a Espanya, gràcies a la seva "perspectiva integral, territorial i democràtica", aporten a la societat "cohesió social, desenvolupament sostenible i participació social".

Per això, advoquen per promoure l'associacionisme i el desenvolupament del moviment veïnal com a llera participativa de la ciutadania, incloent-les, per exemple, en l'agenda política municipal o creant consells de ciutadania en benefici de la qualitat de vida dels municipis i barris del territori espanyol.

Així mateix demanen al Govern central que analitzi l'establiment d'una regulació específica que estableixi els principis rectors d'actuació de les organitzacions veïnals, per garantir-ne els drets i obligacions.