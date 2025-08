El PSOE adverteix del risc de reculada si la dreta arriba al poder i crida a consolidar el projecte socialista

OVIEDO 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Memòria Democràtica i Laïcisme del PSOE, Manuel García Salgado, ha advertit aquest diumenge sobre la necessitat de continuar amb el projecte socialista per evitar una "reculada" a Espanya. "En els temps que corren, no podem fer un pas enrere", ha manifestat.

García Salgado ha destacat la importància de mantenir el rumb actual, subratllant que el país està immers en un procés enorme en el marc d'un món que està canviant, amb energies renovables, futur, diversitat i progrés. Ha assenyalat que Espanya és actualment "la referència que queda a Europa".

El dirigent socialista ha alertat sobre el perill d'un possible canvi de govern, advertint que "això seria nefast per al futur d'Espanya". Ha insistit en la necessitat de "consolidar tot el treball que s'ha fet en aquests anys" i ha defensat que es requereix "un altre mandat més" del Govern central per completar els avenços socials.

Ha recordat com "la dreta utilitza la ultradreta" i que quan això passa, "el que venen són mesures regressives i eliminar els avenços socials que s'han aconseguit". Per això, ha animat a "continuar treballant" i "donant suport al projecte socialista per a benestar i futur, ja no només d'Astúries, sinó d'Espanya i també d'Europa".

García Salgado ha valorat els assoliments del govern socialista, destacant "les dades d'ocupació, les dades de diversitat i les dades, en definitiva, de progrés col·lectiu". Ha conclòs la seva intervenció cridant a la mobilització i el compromís amb el projecte socialista.

El membre de l'executiva del PSOE ha estat al municipi asturià de Sant Martín del Rei Aurelio, on ha participat en la festa de la Camperona, que ha finalitzat amb els assistents amb el puny en alt "La internacional".

També hi han intervingut el secretari general de l'Agrupació de Sant Martín del Rei Aurelio i alcalde de la localitat asturiana, José Ramón Martín Ardines i el secretari general dels socialistes asturians i president del Principat, Adrián Barbón. Prèviament van participar en un homenatge a La Bornaína a qui aquí va ser assassinat el 1938.