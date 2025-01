El PSOE acusa el PP de fer política d'habitatge "que serveix als especuladors": "Les seves mesures són una farsa"

Demana que el model d'habitatge d'Ayuso no es "contagiï" a la resta de comunitats

MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusat el PP de fer política d'habitatge que "serveix als especuladors" i apunten que les mesures que proposen són una "farsa" i una "fal·làcia" perquè per a ells l'habitatge "és un negoci i un bé especulatiu".

Així ho ha assegurat aquest diumenge la secretària de Política Econòmica del PSOE, Enma López, en unes declaracions als mitjans de comunicació en un acte a Alcorcón, en al·lusió a la cimera territorial popular que es clausura aquest diumenge a Astúries, i que té com una de les qüestions clau l'habitatge.

"Ells estan centrats en especuladors, en el 'pelotazo', a abaixar els impostos als rics i a arribar tard a moltes mesures. Primer haurien de revisar com pensa el paradigma que té d'habitatge. Per a ells l'habitatge és un negoci, és un bé especulatiu. Es neguen a aplicar la llei d'habitatge i a més també es neguen a protegir i a blindar els habitatges protegits", ha sentenciat.

La portaveu socialista ha recordat que l'habitatge és una competència que tenen les comunitats autònomes i ha recordat que "hi ha regions en què el PP governa des de fa més de 30 anys". "Quan parlen d'habitatge haurien de predicar amb l'exemple i les xifres no els donen la raó, ni junts ni per separat", ha indicat.

En aquest sentit, ha enumerat les promeses que han fet alguns dels líders populars, com Ayuso que "va prometre 25.000 habitatges" el 2019 i només n'ha lliurat 1.000 o Mazón que va prometre a la Comunitat Valenciana 6.000 habitatges. "Continuem esperant exactament igual que amb Capellán a La Rioja o Azcón a Aragó", ha manifestat, abans de recordar que Feijóo va renunciar a Galícia "a 470 milions d'euros per a construcció d'habitatge".

"Proposen una sèrie de mesures i després resulta que quan les proposa el PSOE en una llei del sòl, que ho va fer al mes de maig, ells decideixen que no li donaran suport anticipant novament els seus interessos partidistes, fins i tot als interessos dels seus propis alcaldes. Es neguen a aplicar la llei d'habitatge i a més també es neguen a protegir i a blindar els habitatges protegits", ha recalcat, abans de subratllar que una cosa que es construeix amb fons públics "no pot acabar en mans dels especuladors".

En la seva intervenció, López ha posat l'exemple de Catalunya, on ha assegurat que el preu ha baixat un cinc per cent en aplicar la llei d'habitatge, en lloc de la pujada d'un deu per cent a Madrid. Un model que ha demanat que no es "contagiï" a la resta de comunitats.

"No es contagiïn per Ayuso. No es deixin entabanar perquè les seves polítiques no funcionen. La senyora Ayuso és la pacient zero d'aquestes tecnocràcies que venen, en què l'única cosa que pretenen aquests grans CEO de grandíssimes companyies és acabar amb la democràcia, mentre ells s'emporten uns beneficis extraordinaris", ha afirmat.

Preguntada sobre la iniciativa del PP d'estendre els avals fins als 40 anys, la portaveu socialista ha rebutjat que el PP cregui en l'accés a l'habitatge perquè "el que farien seria construir habitatge públic". "Ens sembla el discurs fal·laç de sempre del PP. La seva política és una política absolutament fracassada", ha sentenciat.

"El moviment es demostra caminant. Doncs ells, que tenen la competència, estan demostrant qualsevol cosa menys moviment. Tota la resta és fal·làcia", ha conclòs.