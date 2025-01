El PSOE acusa el PP d'especular amb l'habitatge: "Els espanyols tremolen quan proposen mesures noves"

Aplaudeix la gestió d'Illa que "ha frenat fins a en un 5% l'augment dels preus del lloguer" en comparació amb Ayuso que "beneficia especuladors salvatges"

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha acusat el Partit Popular d'utilitzar l'habitatge per "especular", al mateix temps que ha aplaudit la gestió del president català, Salvador Illa, en aquesta matèria en comparació amb la de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a qui ha recriminat que opti per la "desregularització del mercat immobiliari" per "beneficiar els especuladors salvatges".

En aquest context, Peña li ha demanat al PP un "canvi d'actitud" i no rebutjar les propostes del PSOE. "Li demanaria que, ja que no proposen, que no rebutgin", ha dit la portaveu socialista en unes declaracions als mitjans abans de participar en l'homenatge de l'ajuntament de Miranda de Ebro a les víctimes del camp de concentració de Miranda, que acull el Centre Cívic Raimundo Porres.

Després de presumir de les dades "macro i micro" d'Espanya i assegurar que el país va com "una bala", Peña ha reconegut que no és fàcil legislar en competència d'habitatge ja que "la gran majoria" està en mans dels governs autonòmics i municipals, per la qual cosa ha cridat a un "compromís de tots".

"Hem de reconèixer, sense fer-nos trampa al solitari, que no és fàcil, perquè per als socialistes l'habitatge és un dret i per al Partit Popular és un bé amb el qual especular", ha assenyalat, comparant en aquest sentit el model que encarna Illa a Catalunya amb el d'Ayuso a la Comunitat de Madrid.

Segons ha explicat, Illa "ha aconseguit que en els últims mesos s'hagi frenat fins a en un 5% l'augment dels preus del lloguer en llocs tensos i, a més, han engegat un pla integral d'habitatge amb recursos propis" a diferència d'Ayuso, ha continuat, que ha optat per la "desregularització del mercat immobiliari, per beneficiar els especuladors salvatges i per deixar abandonats els veïns de Madrid", ha postil·lat.

Així mateix, ha recriminat a la mandatària regional que faci pagar als madrilenys "un 10% més del lloguer del que es podrien estalviar" per negar-se a voler aplicar una "mesura beneficiosa de la llei estatal" com ha fet Illa a Catalunya on, segons ha xifrat, els preus del lloguer han disminuït entre un 3% i un 5%.

Peña ha prosseguit que els espanyols es comencen "a tremolar" quan el PP parla d'habitatge o "pretén" vendre mesures noves en aquesta matèria, ha assenyalat, precisament quan aquest dissabte es reuneixen el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els seus barons a Astúries per perfilar l'agenda del PP el 2025, amb l'habitatge com a tema clau.

"El Partit Popular, a més, quan ha de parlar d'habitatge i no se li acut res, es treu sempre de la màniga aquesta llei antiocupació", ha criticat, recordant que Espanya compta amb el delicte de violació de domicili, que suposa l'actuació immediata de les forces i cossos de seguretat d'Estat en cas d'ocupació del teu primer o segon habitatge.