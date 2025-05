El PSOE acusa el PP de "desitjar el caos" en l'apagada: "Feijóo només esperava fracàs i ha trobat responsabilitat"

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha assegurat aquest diumenge que el Partit Popular "desitjava el caos" en el context de l'apagada del passat 28 d'abril però que "la societat espanyola ha tornat a donar-los una lliçó".

En unes declaracions gravades remeses als mitjans, la dirigent socialista ha reivindicat respecte a la crisi elèctrica que Espanya ha tornat a enfrontar-se a una situació crítica i que la ciutadania ha tingut un comportament exemplar: "Els espanyols han demostrat que som un país envejable i els socialistes volem reconèixer aquesta responsabilitat col·lectiva", ha enaltit per posteriorment remarcar que els serveis públics i l'estat del benestar també han estat clau per travessar aquesta conjuntura.

En vista d'això, ha sostingut que el PP s'ha dedicat a dubtar, enfangar i atacar: "No ens enganyem, el Partit Popular desitjava el caos [..]. El senyor Feijóo esperava un gran fracàs i ha trobat responsabilitat i encert", ha asseverat per seguidament incidir que, en veure's "descol·locats perquè no saben gestionar", han optat per crispar.

"El Partit Popular no sap fer cap altra cosa que crispar", ha reblat.

DECRET ANTIARANZELS

D'altra banda, Peña ha anticipat que els de Feijóo votaran al Congrés en contra del decret antiaranzels del Govern central: "El Partit Popular votarà que no", ha anticipat malgrat argumentar que els 14.000 milions d'euros del decret es posaran a la disposició del sector productiu, de les empreses i dels treballadors davant d'aquesta "guerra injusta aranzelària" desencadenada pels Estats Units de Donald Trump.

En un pla més ampli, Peña ha acusat Feijóo de covardia per "rendir homenatge" a l'expresident Aznar al congrés dels populars europeus i per haver tingut molta "cura de no parlar del pacte de El Ventorro, aquell que ha provocat els pressupostos de la vergonya", en referència a l'acord pressupostari del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, amb Vox.

En aquest sentit, ha contraposat que la cap de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, rebrà víctimes de la dana el pròxim 13 de maig: "Això és lideratge enfront de la covardia que sempre demostra el senyor Feijóo. Covardia enfront dels seus socis, covardia enfront de les víctimes i covardia davant de les seves responsabilitats, com s'espera d'un cap de l'oposició", ha emmarcat.

Finalment, la portaveu socialista ha carregat contra Feijóo per no demanar la dimissió de l'alcalde popular d'Estepona, José María García Urbà, davant d'un presumpte delicte de malversació.

Per això, ha apuntalat que si "tingués un mínim d'ètica, hauria d'exigir-li la dimissió immediata", mentre que ha estès la crítica a tot el PP per creure que "els ajuntaments són una masia de la seva propietat".