El PSOE acusa Feijóo de "trencar la convivència" i defensa que a Espanya "li assenta bé" el govern de Sánchez

Avisa Feijóo que "les vacances no estan sobrevalorades" i que "l'Espanya real no se'n va de vacances en vaixells de narcotraficants"

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat aquest dissabte el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de "trencar la convivència" a força de "titulars buits, insults i mentides", mentre que ha defensat la gestió del president del Govern central, Pedro Sánchez, en assegurar que "Espanya s'ha convertit en un país de referència".

A través d'unes declaracions remeses per vídeo, Mínguez ha reivindicat que Espanya lidera el creixement econòmic europeu i ha destacat que l'ocupació està marcant un "ritme històric" amb més de 22 milions d'afiliats, així com "la taxa d'atur més baixa de les últimes dècades".

També ha celebrat que el poder adquisitiu de les famílies "està augmentant" i que les comunitats autònomes i els ajuntaments reben "més recursos que mai"; tot això, mentre Espanya "bat rècords en turisme".

"Un país extraordinari encara que tinguem la pitjor oposició d'Europa, també de manera extraordinària", ha sintetitzat Mínguez per desplaçar l'atenció sobre el Partit Popular.

En aquest sentit, la dirigent socialista ha retret a Feijóo el seu discurs sobre els menors migrants, assenyalant que "s'assembla tant quant a racisme i xenofòbia al de Vox que gairebé no els distingim".

Segons Mínguez, aquest discurs de deshumanització del PP no és per desconeixement o ignorància, sinó per interès a voler guanyar aquests vots: "La maquinària de Génova, 13, està comptant vots i el senyor Feijóo sap que necessita al vot ultra, xenòfob i racista de Vox per poder aconseguir La Moncloa", ha resumit per seguidament postil·lar que aquesta conjuntura converteix el PP en "la pitjor dreta d'Europa".

En un pla més ampli, Mínguez ha posat el focus en els casos de corrupció que afecten el PP, reclamant explicacions sobre el "ciutadà exemplar o presumpte defraudador parella d'Ayuso" i el cas Montoro, preguntant en aquest punt que "on són els 170.000 euros que es van pagar en factures al despatx de Montoro".

"El senyor Montoro és el present perquè és el model de la política fiscal que s'aplica dins del PP: Abaixar els impostos a uns pocs a costa dels treballadors", ha embastat sobre el que va ser ministre d'Hisenda del govern de Mariano Rajoy.

En aquest apartat, ha portat al seu torn a col·lació el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seva "mala gestió" de la dana; en relació amb això, li ha vaticinat al PP un complicat inici de curs al setembre per la proximitat del primer aniversari de les riuades que van afectar la regió, així com pels "més de 30 judicis per casos de corrupció que té pendents el seu partit i els seus líders polítics".

"Entenem que no se'n vagi de vacances el senyor Feijóo perquè li espera un setembre molt mogut", ha ironitzat com a pas posterior a afirmar que "les vacances no estan sobrevalorades" i que són un dret conquistat, mentre que ha aventurat que "l'Espanya real no se'n va de vacances en els vaixells dels narcotraficants".

Per tot això, Mínguez ha contraposat el model del PSOE al del PP, afirmant que "mentre Feijóo crida, Espanya dialoga; mentre el PP bloqueja, el Partit Socialista intenta avançar", subratllant a més que en dos anys de legislatura el govern ha tirat endavant 42 lleis que "milloren la vida de la gent".

"Espanya necessita mirar endavant i no mirar enrere, Espanya necessita el president Pedro Sánchez i no un senyor Feijóo que només fa per mirar cap a la reculada", ha conclòs, insistint que "a Espanya li assenta bé" un president com Pedro Sánchez.