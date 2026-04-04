El PSOE acusa a Feijóo d'oferir "bloqueig i retallades" i alinear-se amb "els senyors de la guerra" com Aznar amb Bush

1075018.1.260.149.20260404145617
La portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durant una roda de premsa a la seu nacional del partit a Ferraz, a 16 de març de 2026, a Madrid (Espanya). - A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu adjunta del PSOE en el Congrés i portaveu del partit, Montse Mínguez, ha assegurat aquest dissabte que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, només ofereix "bloqueig i retallades" i li ha acusat d'estar amb "els senyors de la guerra" per comprometre's, segons ha dit, a destinar el 5% del PIB a l'OTAN.
"Comença el mes d'abril i el que coneixem són les dues grans veritats que únicament ofereix el senyor Feijóo d'arribat al cas d'arribar al Govern. La primera és el bloqueig, la seva incapacitat de formar Govern. I la segona, les retallades", ha afirmat Mínguez en unes declaracions a mitjans.
La dirigent socialista ha sostingut a més que votar al PP i Vox "només condueix al bloqueig institucional" i ha citat com a exemple el que, al seu judici, ocorre a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. "Quatre mesos per formar Govern, quatre mesos per tenir una investidura a Extremadura amb el bloqueig que això significa", ha assenyalat.
Mínguez ha afirmat que s'ha complert el termini que es va donar el propi senyor Feijóo al mes d'abril per tenir aquests acords, "aquests acords dreta-ultradreta que haurien de posar-nos a tots els pèls de punta". Al seu judici, hi ha "tres comunitats autònomes paralitzades".
En aquest context, la diputada ha criticat que, mentre es viu la guerra d'Iran, en lloc d'estar aquests parlaments autonòmics aprovant mesures per ajudar a les famílies de les conseqüències negatives d'aquesta guerra, el que fan PP i Vox és "repartir-se les butaques", "discutir" i "bloquejar aquestes institucions". "Així que no són una alternativa de Govern, sinó que l'única cosa que ofereix el senyor Feijóo per als ciutadans, per als espanyols, és el bloqueig", ha afegit.
"MAI DE LA VIDA HAN VOTAT A FAVOR DELS DECRETS DEL GOVERN"
Així mateix, ha assegurat que al PP i Vox els importen "entre zero i res els problemes de la gent" i ha afirmat que "mai de la vida han votat a favor" dels decrets del Govern per pal·liar els efectes negatius del Covid, de la guerra d'Ucraïna i de la guerra d'Iran.
"Més de 30 decrets socials són els que el Govern ha posat damunt de la taula per pal·liar aquests efectes negatius i sempre s'han oposat", ha assenyalat. En concret, s'ha referit a l'últim decret per pal·liar els efectes de la guerra a Orient Pròxim, en el qual es va abstenir el PP, amb 5.000 milions d'euros, 80 mesures, a més de "20 milions de llars que es van a poder veure protegits, 3 milions d'empreses", per la qual cosa ha retret al PP i Vox que votin "d'esquena a la ciutadania".
Mínguez ha afegit que tampoc han aprovat "cap pla de mesures anticrisi per protegir a la majoria social" en les comunitats on governen, enfront del que, segons ha defensat, sí ha fet el PSOE "allí, on està governant les comunitats autònomes o on està donant suport".
EL 5% DEL PIB A l'OTAN "DESTRUIRÀ L'ESTAT DEL BENESTAR"
A més, la dirigent socialista ha assegurat que en aquest mes d'abril es descobreix "una altra vegada el senyor Feijóo recolzant als senyors de la guerra". "I ho ha dit, sense embuts, es comprometria a donar el 5% del PIB a l'OTAN. Això significaria automàticament la destrucció de l'estat del benestar, retallades", ha afirmat.
En la seva opinió, això suposaria "segurament tornar a viure aquesta foto de la vergonya dels peus d'Aznar damunt de la taula i puro a la mà que ens va portar a la guerra de l'Iraq" i ha sostingut que, "per l'hemeroteca", ja coneixen al PP perquè "els mateixos que estan avui liderant el partit van estar llavors en les seves files o bé fins i tot el senyor Feijóo que va tenir càrrecs de responsabilitat important en les administracions tant d'Aznar com de Rajoy".
"I llavors la pregunta que hem de fer-nos és, arribat el moment, per què no podrien tornar a fer el mateix?", ha plantejat la parlamentària socialista.
Enfront d'això, ha reivindicat la importància del Govern de Pedro Sánchez i "l'orgull" que senten per un Executiu que, al seu judici, situa a Espanya "en el costat correcte de la història". "Les mesures que s'aproven en el Congrés, malgrat els negacionistes, malgrat els amics de la guerra, és a dir, malgrat el PP i Vox, aquestes mesures del Govern funcionen i aquí estan les dades", ha afirmat.
"NERVIOSISME" DEL PP ANDALÚS PEL CALENDARI DE LA KITCHEN
D'altra banda, Mínguez ha assenyalat que entenen "el nerviosisme" del Partit Popular perquè se li avança "un calendari judicial escruixidor" que, segons ha dit, va a demostrar "exactament què és el PP", al·ludint al fet que el dilluns arrenca el judici que senti en la banqueta al supòsit operatiu corrupte que des de l'Estat i mitjançant l'ús de fons reservats va maniobrar per destruir les proves que tingués l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, sobre el finançament il·legal d'aquest partit.
"La Kitchen és tapar la corrupció que hi havia al Partit Popular", ha afirmat, abans d'assegurar que en el partit de Feijóo està generant "molt soroll" perquè no es parli "d'un judici que hauria de suposar-li la major vergonya de la democràcia d'aquest país".
Segons la portaveu socialista, "la Kitchen és el PP utilitzant el Ministeri de l'Interior, utilitzant jutges, fiscals, Policia i utilitzant la conspiració per tapar la corrupció que va suposar la Gürtel". "En definitiva, la Kitchen el que és, és el Partit Popular tapant al Partit Popular i això és una vergonya", ha reblat.
"En el primer pis de Gènova 13 s'estaven repartint sobres a través de la Gürtel, en el segon pis estaven utilitzant al Ministeri de l'Interior per tapar i destrossar les proves i en el tercer pis, que encara no ho sabem el que està passant perquè està sent investigat per la gravetat que suposa, tenim al Ministeri d'Hisenda investigat per vendre el BOE", ha afegit.
AVANÇAMENT DE COMICIS ANDALUSOS "PEL CAS MASCARETES D'ALMERIA"
Finalment, Mínguez ha vinculat l'avançament electoral a Andalusia amb aquest context judicial i ha assegurat que "ja no hi ha dubte del per què Moreno Bonilla ha avançat les eleccions d'Andalusia". Segons ha dit, les eleccions d'Andalusia tocaven en el mes de juny i les ha avançat a maig perquè "al juny també es jutja al PP d'Almeria" per "el cas de les mascaretes i altres corrupteles".
"Així que el Partit Popular fa el de sempre, el PP del senyor Feijóo, tapar la corrupció, tapar els seus escàndols a major vergonya de tots els espanyols", ha conclòs.