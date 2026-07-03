El psiquiatre que va atendre els Andic no compartia que la teràpia se centrés en l'herència en vida

David Zorrakino - Europa Press
MARTORELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El psiquiatre que va visitar en una ocasió el fundador de Mango, Isak Andic, mort en precipitar-se per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona) el 14 de desembre del 2024, i el seu fill Jonathan --investigat per un presumpte delicte d'homicidi--, ha explicat que ell no compartia la proposta de la terapeuta familiar que el pare deixés l'herència en vida al fill, ha pogut saber Europa Press de fonts judicials.
Segons les mateixes fonts, la teràpia de la terapeuta familiar se centrava en que el pare deixés l'herència en vida a Jonathan Andic i que va ser ella mateixa la que els va derivar a la seva consulta perquè tinguessin una "segona opinió", però ell va discrepar d'aquesta decisió.
El psiquiatre no s'ha acollit al secret professional perquè l'han eximit de fer-ho, raó per la qual ha declarat davant la jutgessa del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona) durant una hora aproximadament.