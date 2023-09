El PSC votarà 'no' a les propostes de resolució sobre l'amnistia i un referèndum al Parlament

Sobre el conflicte polític només defensaran la seva resolució, que demana prioritzar el diàleg dins la Constitució

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El PSC votarà divendres en contra de les propostes de resolució que demanen al Parlament avalar l'amnistia i un referèndum d'independència a Catalunya emmarcades en el debat de política general.

Fonts del PSC-Units han explicat que els seus diputats "no donaran suport a cap altra proposta de resolució" sobre el conflicte polític a part de la seva, que demana prioritzar el diàleg dins la Constitució.

"El Grup Socialistes-Units per Avançar ens mantenim fidels als principis de prudència, paciència i discreció", han apuntat les mateixes fonts.

ERC, Junts i la CUP han presentat propostes de resolució que, amb diferents fórmules, defensen l'autodeterminació i l'amnistia; els comuns també han demanat al Parlament que es manifesti a favor d'amnistiar els encausats pel procés independentista.

LA PROPOSTA DEL PSC

En la seva proposta sobre el conflicte polític, el PSC-Units demana al Parlament constatar que en les eleccions generals els catalans van apostar per avançar "unint forces per defensar un projecte que faci progressar Catalunya i la resta d'Espanya".

En vista de la possible investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, el text assenyala que hi ha una "oportunitat per continuar avançant en el retrobament i la convivència entre catalans i amb la resta d'Espanya, a més d'entre catalans".

Per això, demana avançar "amb coherència, per mitjà del diàleg, pel camí del retrobament" dins la Constitució, rebutjar estratègies de confrontació i divisió i reconèixer la pluralitat de la societat catalana.