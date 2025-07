El PSC vol portar la comissió d'estudi contra els discursos d'odi a l'inici del nou curs

Volen que les conclusions s'incorporin al pacte nacional en el qual també treballa el Govern

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC-Units vol portar la comissió d'estudi sobre el feixisme, el racisme i els discursos d'odi al Parlament al primer ple del nou curs parlamentari, previst a finals de setembre, o al següent de l'octubre, segons han explicat fonts parlamentàries socialistes.

L'abril d'aquest any, els socialistes juntament amb Junts, ERC, els Comuns i la CUP van anunciar la creació d'aquesta comissió, la tasca de la qual servirà per posar les bases d'un futur pacte nacional contra els discursos d'odi i per establir eines i mecanismes per combatre aquests pronunciaments.

Precisament, aquests 5 partits van ser els que, al principi d'aquesta legislatura, van signar un pacte antifeixista per aïllar Vox i Aliança Catalana de l'activitat parlamentària.

La voluntat és que la comissió d'estudi, que presidirà el diputat socialista Cristian Soriano, treballi en paral·lel a la tasca que està duent a terme el Departament d'Igualtat i Feminismes sobre aquesta qüestió, i que les seves conclusions s'incorporin al pacte nacional contra els discursos d'odi que es vol aprovar en el termini d'un any.

INICIATIVES

En un balanç del curs parlamentari, els socialistes concreten que s'han portat a convalidació 16 decrets, dels quals 15 han tirat endavant, entre els quals destaquen els de suplement de crèdit en l'actual situació de pròrroga pressupostària.

A més a més, reivindiquen que s'han registrat 16 projectes de llei per tramitar-los, xifra superior a anteriors legislatures, i que han impulsat 58 proposicions de llei, a més de participar en 12 de les 13 proposicions de llei que s'han registrat conjuntament.

Aquestes xifres, segons les esmentades fonts socialistes, evidencien "la voluntat de diàleg, acord i consens" que practiquen amb en la resta de grups.

BLOC D'INVESTIDURA

Segons les dades que disposen, les votacions al Parlament des de l'inici de la legislatura mostren que el bloc de la investidura --PSC, ERC i Comuns-- ha coincidit en un 67% de les votacions, i en un 61% si s'afegeix la CUP en el que configuren com el bloc d'esquerres.

També destaca el fet que socialistes i Junts coincideixin en un 68% de les votacions; amb ERC, en un 72,31%; amb els Comuns, en un 70,47%; amb AC, en un 45% i amb el PP en un 38,62%.

Altres dades que ressalten és que el bloc independentista --Junts, ERC, CUP i AC-- han votat igual en un 37%, i que el grup que més coincideix amb els de Sílvia Orriols és Junts en un 60% de les votacions.