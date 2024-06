El PSC vol una investidura amb ERC i Comuns davant de "minoria de bloqueig" en l'Mesa del Parlament

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha titllat de "minoria de bloqueig" l'acord per a la presidència de la Mesa del Parlament entre Junts, ERC i la CUP i ha situat com a prioritat per als socialistes configurar una majoria progressista liderada pel PSC i a la qual se sumin ERC i Comuns per a una eventual investidura.

Així ho ha dit en una roda de premsa després de la sessió constitutiva de la 15 legislatura a la cambra catalana, i en la qual ha criticat que Junts, ERC i la CUP, malgrat el seu acord perquè Josep Rull sigui el president de l'òrgan parlamentari, no tenen "possibilitats de fer Govern ni és una majoria operativa".

En aquest sentit, Romero ha assegurat que els socialistes van oferir a ERC la presidència del Parlament com a "mostra de generositat del primer partit de la Càmera" per poder forjar la majoria progressista i conformar un Govern de la Generalitat liderat per Salvador Illa.

"Ells hauran d'explicar per què no han acceptat aquesta proposta, una proposta majoritària en el Parlament, que forja una majoria de 68 diputats i, en canvi, han fet altres apostes", ha apuntat Romero, que ha esperat que cadascun doni --textualment-- les explicacions oportunes.

Finalment, ha constatat que no han aconseguit aquest dilluns conformar la majoria per a la Taula: "Seguirem treballant amb tenacitat, amb generositat i amb humilitat per aconseguir aquesta majoria progressista al capdavant del Govern del nostre país", i ha afirmat que el PSC tindrà les converses necessàries amb els diferents grups parlamentaris per veure la seva capacitat d'aconseguir la majoria necessària.