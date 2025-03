El PSC es vol comprometre al Parlament a calendaritzar el traspàs de les línies R1, R2 Sud, R3, R4 i R16

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

El PSC vol portar al ple monogràfic de Rodalies d'aquesta setmana al Parlament el seu compromís de calendaritzar "de manera específica" el traspàs de les línies R1, R2 Sud, R3, R4 i R16, a més d'actualitzar el pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 en la part 2026-2030 per planificar infraestructures tenint en compte l'augment de la població.

Segons informen aquest dimarts fonts parlamentàries, els socialistes volen plantejar mesures que posin l'usuari i les seves necessitats al centre, i millorar els centres d'atenció i informació a l'usuari.

Per això, plantejaran dur a terme reunions trimestrals de seguiment de les actuacions amb els grups parlamentaris i entitats municipalistes, i semestralment amb les plataformes d'usuaris afectats.

Així mateix, vinculen el traspàs a la governança, que ha de servir com a instrument per governar i que per si sol, a parer seu, no serveix de res.

Quant a les inversions, l'actualització del pla té per objectiu planificar infraestructures projectant la Catalunya dels 10 milions de ciutadans per evitar tornar-se trobar amb la situació actual.