El PSC veu el preacord amb ERC com una "oportunitat única" i confia que tirarà endavant

Reunirà el 3 d'agost a la seva executiva per valorar les negociacions



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha considerat que el preacord amb ERC suposa una "oportunitat única" i ha confiat que tirarà endavant tenint en compte que els republicans ho sotmetran aquest divendres a votació de la militància.

"Estem davant d'una oportunitat única i des del PSC es confia en un resultat positiu per a la ciutadania", han destacat aquest dimarts en un comunicat.

Malgrat tot, la direcció de partit expressa el seu respecte pels "processos interns" de la resta de formacions polítiques, i explica que els equips negociadors seguiran treballant per avançar en la negociació amb les forces progressistes --textualment-- perquè Catalunya tingui un Govern tan aviat com sigui possible.

I és que els socialistes han de tenir també el suport dels Comuns per poder investir al primer secretari del PSC, Salvador Illa, un context al que se suma l'eventual retorn de l'ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont, que ja ha assegurat que tornarà a Catalunya i la seva voluntat d'assistir al ple d'investidura.

Està previst que el PSC reuneixi el dissabte 3 d'agost a la seva executiva per valorar els resultats de la negociació dels preacords per investir al primer secretari del PSC, Salvador Illa.

A més de reafirmar el compromís de la direcció amb la transparència, recalquen que explicaran tots els detalls dels acords aconseguits quan concloguin "tots" els processos de negociació.