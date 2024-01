El PSC veu "impossible" tenir Pressupostos de 2024 aquest gener i demana al Govern complir els de 2023

Creu que les eleccions catalanes es poden avançar un o dos mesos: "Estem en any electoral"



BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha considerat "impossible" que els Pressupostos de la Generalitat de 2024 entrin en vigor aquest mes de gener, ja que insisteix que requereixen setmanes de tramitacions, i ha instat el Govern que es compleixin els acords dels comptes de 2023.

Ho ha dit en una entrevista aquest dimecres a la Ser Catalunya, recollida per Europa Press, en la que ha afirmat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha de "negociar els Pressupostos abans de presentar-los" en el Parlament.

Romero ha insistit que es compleixin els punts acordats als Pressupostos de la Generalitat de 2023 per negociar els de 2024: "Fins que no tinguem confirmació que es compleixen majoritàriament els acords, no ens posarem a negociar els de 2024".

"La responsabilitat la té ell (Aragonès). Podem entendre que algunes propostes no s'hagin complert perquè hi ha dificultats, però ens agradaria que es complissin els Pressupostos de 2023 per posar-nos amb els del 2024", ha remarcat.

La socialista ha destacat la importància que totes les institucions tinguin Pressupostos, ha manifestat que el PSC té aquesta predisposició i ha afegit que "ERC han de demostrar que són capaços de complir els projectes que es van acordar".

Entre els projectes acordats per als Pressupostos de 2023, Romero ha considerat que al de la B-40 "se li pot posar el 'check'", però apunta al fet que encara falta la constitució de la taula mixta per abordar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i avançar en el projecte Hard Rock.

ELECCIONS CATALANES

Sobre si creu que hi haurà eleccions a Catalunya --que han de celebrar-se com a màxim al febrer de 2025-- abans d'acabar 2024 si no s'aproven els Pressupostos de la Generalitat, Romero ha insistit que això ho ha de decidir Aragonès però recorda que "si no hi ha Pressupostos es fa complicat".

Romero ha afirmat que les eleccions es poden avançar un mes o dos: "Crec que que ja estem en any electoral".

D'altra banda, preguntada per la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central, ha demanat que s'abordin temes com l'educació i la sequera i que es deixin a un costat altres com el referèndum a Catalunya: "Els catalans tenen ganes de passar pàgina. No hi haurà referèndum, és un element divisiu i no és el que convé a Catalunya".

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Preguntada per converses entre el PSC i Junts per governar a l'Ajuntament de Barcelona, segons explicava el dimarts 'Tot Barcelona', Romero ha indicat que s'està en "converses avançades en general amb tots els grups".

"Nosaltres esperem que s'arribi a bon port amb un govern estable i majoritari a Barcelona, però això ho decidirà (Jaume) Collboni", ha afegit.