El PSC s'obre a valorar una reforma del Reglament del Parlament per "limitar certs discursos"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
La portaveu del grup del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha mostrat aquest dimarts la disposició del seu grup parlamentari a valorar una reforma del Reglament del Parlament per "limitar certs discursos" que considera d'extrema dreta.
"Sempre garantint la llibertat d'expressió del conjunt de grups parlamentaris d'aquesta cambra, però entenem que hi ha discursos que no tenen cabuda en aquest Parlament ni en unes societats plenament democràtiques", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana.
Preguntada pels resultats del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) aquest dilluns, s'ha referit al que ha qualificat de limitacions del cordó sanitari a forces d'extrema dreta: "Un cop arriben aquests discursos d'extrema dreta al Parlament, doncs ens limiten, perquè el Reglament estableix que són grups parlamentaris amb tots els drets", ha explicat.
En aquesta línia, ha dit que es pot actuar de determinades maneres fixades pel cordó sanitari i ha insistit en l'oferiment a parlar amb la resta de grups parlamentaris per "acabar amb els discursos d'extrema dreta" al Parlament.
GESTIÓ DEL CEO
Preguntada per si el CEO hauria de deixar de dependre del Departament de Presidència i hauria de ser gestionat pel Parlament, com ha apuntat Junts, ha dit que si aquesta és una proposta que el grup de Junts vol fer es podrà "dialogar".
A més a més, ha dit que el que fan les enquestes del CEO és "reflectir corrents d'opinió" i que és d'aquesta manera com valoren el conjunt dels resultats.