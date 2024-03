El PSC-Units recorre al TC contra la tramitació d'una ILP que demana fer la DUI

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

El PSC-Units ha presentat aquest dijous un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitació al Parlament d'una iniciativa legislativa popular (ILP) que demana que la cambra catalana declari la independència de Catalunya.

En un comunicat, els socialistes han assenyalat que la iniciativa, registrada per Solidaritat Catalana per la Independència, "no compleix ni els requisits de la llei catalana de les ILP" i apunta que ja va comptar amb l'informe desfavorable d'un lletrat de la cambra catalana.

La Mesa del Parlament va admetre a tràmit el passat 20 de febrer la iniciativa amb els tres vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció de la representant d'ERC i el vot en contra dels dos membres del PSC en l'òrgan rector del Parlament.

Després de l'admissió a tràmit de la iniciativa, el PSC, Vox, Cs i el PP van demanar reconsiderar-la, però la Mesa ho va rebutjar.

En l'escrit adreçat al TC, consultat per Europa Press, el PSC demana la nul·litat de l'acord de la Mesa d'admetre a tràmit de la ILP i la declaració que "no procedeix la tramitació de l'esmentada proposició, a més de mitjançant la declaració de nul·litat de qualsevol actuació posterior relacionada amb la mateixa".