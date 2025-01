El PSC-Units porta al Parlament una proposta de reforma i "millora" de l'RGC

Pedret assegura que amplia el dret d'accés a la prestació i n'ajusta els requisits d'accés

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha explicat aquest dimarts que han registrat a la cambra una proposició de llei de reforma i "millora" de la renda garantida de ciutadania (RGC) d'acord amb els compromisos adquirits en el pacte d'investidura amb els Comuns.

En una roda de premsa, després de recordar que els Comuns també han registrat una iniciativa en aquest sentit, ha assegurat que la dels socialistes va "més enllà d'una reforma merament parcial" de l'RGC.

Així, ha manifestat que la seva proposta reestructura el contingut de la llei i reescriu alguns aspectes "per millorar-ne la tècnica legislativa, facilitar-ne la comprensió i eliminar referències creuades que en dificultaven, segurament, la interpretació o aplicació".

També amplia el dret d'accés a la prestació, sobretot a col·lectius en risc que actualment no estaven inclosos, ajusta els requisits d'accés i la possibilitat de fer compatible l'RGC amb rendes del treball.

A més a més, preveu mecanismes d'estímul al treball, regulant supòsits per via reglamentària que permetin superar el llindar d'ingressos establert per accedir a la prestació, i l'opció de fer compatible l'RGC amb altres ajuts com els d'habitatge.

COMPLEMENTS

El text també planteja complements, com en el cas de famílies amb menors, i s'incrementen els llindars aplicables a les unitats familiars amb més membres, entre altres qüestions.

Una altra qüestió que contempla la iniciativa és la necessitat d'avançar en la simplificació administrativa, raó per la qual aposten per agilitzar el procés de tramitació de la prestació amb una nova metodologia d'actualització trimestral "per minimitzar el problema que s'havia produït de pagaments indeguts".

"És una millora notable i bastant global de l'RGC", ha subratllat Pedret, que ha justificat que els socialistes l'hagin presentat des del grup parlamentari per una qüestió d'agilitat.