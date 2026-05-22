El PSC sosté que "no és tan freqüent" a Catalunya que el Govern aconsegueixi pactar els pressupostos

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha sostingut, en resposta a les crítiques de l'oposició, que "en la història parlamentària recent de Catalunya no és tan freqüent" que el Govern aconsegueixi pactar els pressupostos i aconseguir-ne aprovació.
Tot i que l'aprovació definitiva no arribarà fins gairebé a l'equador de la legislatura i després d'haver hagut de retirar el primer projecte, el Govern i el PSC han fet tot el que han pogut per portar "un bon acord tan aviat com sigui possible", ha defensat en una roda de premsa aquest divendres al Parlament.
En aquest sentit, ha retret les crítiques de grups com Junts, el PP o Vox, que han lamentat que s'hagi portat el mateix projecte a la cambra que al febrer: "Que llegeixin els acords que hem subscrit amb ERC i amb els Comuns", i ha dit que defensen el pitjorisme.
"Hi ha formacions polítiques i grups parlamentaris que sembla que els produeix una mena d'enyorança, de tristor, quan hi ha bones notícies per al país", ha lamentat.
Pedret ha destacat l'"enfocament clarament social" del projecte presentat pel Govern i centrat en la millora de serveis públics i infraestructures, i ha subratllat, en aquest últim capítol, l'esforç molt significatiu que fa l'executiu en inversions.