El PSC reuneix Serrat, Herralde, Peña, Casanovas i altres artistes en un acte sobre cultura

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha reunit aquest dilluns el cantautor Joan Manuel Serrat, l'editor Jorge Herralde i els actors Vicky Peña i Àlex Casanovas, entre d'altres personalitats, en un acte electoral sobre cultura a Barcelona.

Actors, escriptors, cineastes i altres artistes han participat en una trobada a la seu del PSC amb la presidenta del Congrés i cap de llista del PSC per Barcelona, Merixell Batet, el ministre de Cultura i número 2, Miquel Iceta, i el líder del PSC, Salvador Illa.

Iceta ha reclamat una "gran aliança per la cultura" per reconèixer el valor del sector, com a França, i ha cridat a no retrocedir, després de la polèmica per obres censurades en municipis governats per PP i Vox.

Entre els 160 assistents també estaven els escriptors Javier Pérez Andújar i Jordi Coca, i els directors dels festivals Cruïlla, Jordi Herruela; Primavera Sound, Alberto Guijarro, i Grec, Francesc Casadesús.

També hi han anat el president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis, i representants de la Cubana, Els Joglars, l'Esmuc, el Museu Picasso i la Fundació Macba, entre d'altres.