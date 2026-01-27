El PSC retreu a Junts que voti amb PP i Vox al Congrés "per tombar qüestions socials"

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del grup PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha retret aquest dimarts a Junts que "torna a actuar concertadament amb PP i Vox per tombar qüestions socials" al Congrés.
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament pel rebuig de Junts al decret de revaloració de les pensions que es votarà al Congrés aquest dimarts, i ha apuntat a "mentides que no responen a la realitat" sobre aquesta qüestió.
"Ens preguntem quina de les mesures socials que contempla aquest decret els resulta tan molesta, si l'ingrés mínim vital i la prohibició dels talls de subministrament de llum, gas i aigua a famílies vulnerables", ha criticat.