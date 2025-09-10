El PSC reivindica per la Diada una "nova etapa de normalització política, diàleg i convivència"

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El PSC reivindica amb motiu de la celebració de la Diada de Catalunya aquest dijous una "nova etapa de normalització política, diàleg i convivència", ha expressat aquest dimecres en un manifest per l'11 de Setembre.
Una nova etapa, argumenten, "centrada a assolir els màxims acords possibles entre institucions, entre forces polítiques i, sobretot, amb els treballadors i treballadores, les empreses i les entitats socials".
Defensen que, un any després de l'inici del govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, "Catalunya comença a retrobar-se", i que l'acció de l'executiu juntament amb la voluntat ciutadana han deixat enrere la confrontació social i la paràlisi institucional, textualment.
Així, presenten 8 punts en els quals s'ha de basar "la Catalunya de tothom", entre els quals, la democràcia, el feminisme, l'europeisme i el municipalisme.
També inclouen el federalisme, per millorar l'autogovern i "especialment el finançament", el lideratge econòmic, la modernització de l'administració i els serveis públics i la preservació de la llengua i la cultura catalanes com a font de convivència i palanca d'acolliment i integració, en les seves paraules.
"REPTES" PENDENTS
Recorden els reptes que té Catalunya que "afecten l'arrel de la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida", i citen l'accés a l'habitatge, la garantia de seguretat i l'eficiència en la mobilitat, a més dels, a parer seu, reptes internacionals, com la situació climàtica o el qüestionament dels drets socials.
Defensen que "davant els desafiaments globals que posen en dubte els valors de les societats democràtiques", la resposta que plantegen és el progrés de tothom i per a tothom, textualment.
"Un progrés que forja la unió en la diversitat, la integritat i la inclusió, que garanteix igualtat en drets i deures i la prosperitat compartida", apuntalen.
Per això, criden tots els catalans i catalanes a unir-se a "un projecte amb voluntat de marcar el rumb del present i el futur de Catalunya".