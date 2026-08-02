El PSC reivindica "l'estabilitat" del Govern en coincidir en el 84% d'iniciatives amb ERC i Comuns

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El PSC reivindica "l'estabilitat" de la qual gaudeix el Govern pel que fa a l'aliança amb ERC i els Comuns, els partits que van recolzar la investidura com a president de Salvador Illa, en coincidir en el sentit de vot en el 84,3% de les iniciatives que han presentat en solitari l'Executiu o el grup de PSC-Units en el Parlament.
Segons dades dels propis socialistes, en les 127 votacions de decrets lleis, projectes de llei i proposicions de llei, han votat en el mateix sentit en 107 ocasions: "Quan es parla de cultura del pacte, la posem en pràctica", expliquen fonts socialistes.
A més, destaquen que quan la proposta la signen el PSC amb altres grups de la Cambra, el grau de coincidència amb els socis d'investidura se situa en el 87,2%, i que, en les ocasions en què no han comptat amb el suport de les dues formacions, han aconseguit treure les iniciatives recolzant-se en altres grups de la Cambra.
I subratllen que de les 22 proposicions de llei que s'han presentat en el Parlament, en 19 participen els socialistes.
98% D'INICIATIVES
Aquesta "estabilitat" es reflecteix també en la capacitat del Govern d'aprovar gairebé totes les seves iniciatives al Parlament: ha presentat 68 decrets lleis o proposicions de llei; 47 s'han votat (altres estan en tramitació), i 46 s'han aprovat.
El que no es va aprovar va ser el decret per posposar l'entrada en vigor de l'augment de la taxa turística, després que Junts donés el seu suport a l'increment que el Govern havia pactat amb els Comuns, però no amb ERC, i que l'Executiu va buscar esmenar amb un retard en la seva entrada en vigor que, en un primer decret va decaure, i posteriorment es va aprovar.
Ha estat l'única derrota parlamentària del Govern, encara que l'Executiu va haver de retirar, sense anar més lluny, "la llei més important de la legislatura", en paraules de la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero: la llei de Pressupostos que va aprovar al febrer en el Consell Executiu, i va retirar al març abans que es votés, per aprovar-la definitivament al juliol.
Va passar alguna cosa semblat amb el decret per revisar els càmpings en zones inundables, que davant dels recels d'ERC i del sector, es va evitar la seva votació i es va retirar per negociar un nou text.
MOCIONS
Una altra forma d'analitzar la salut de l'aliança amb els socis d'investidura és segons el nivell de coincidència en les votacions de les mocions en el Parlament: segons dades del PSC, en les 4.443 votacions de mocions que s'han realitzat en aquesta legislatura, han coincidit en el 'sí', el 'no' o 'abstenció' en 3.064 (el 69%).
De fet, amb ERC és amb qui més han coincidit en el sentit del vot (73,8%); després amb els Comuns (71,3%); la CUP (68,9%); Junts (68,3%); Aliança Catalana (45,6%); el PP (39,6%), i Vox (29,8%).
Amb Aliança Catalana, reivindiquen aquestes mateixes fonts, són el grup que menys coincideix: Junts ho fa en el 61,5% de les votacions de mocions; el PP en el 55,2%; ERC en el 52%; Vox en el 48,4%; els Comuns en el 48%; la CUP en el 46,2%, i PSC-Units en el 45,6%.