El PSC reivindica la convivència a Catalunya davant el PP i els retrets entre independentistes

ERC defensa els indults mentre que Junts i la CUP acusen els republicans de "falcar" el Govern central

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC per Barcelona al Congrés, Meritxell Batet, ha reivindicat respecte al PP la recuperació de la convivència a Catalunya gràcies al govern de Pedro Sánchez, mentre que els candidats d'ERC, Junts i la CUP s'han retret entre ells com han abordat l'estratègia independentista a Madrid.

"Catalunya ha perdut empreses quan governava el PP; va tenir dos referèndums il·legals quan governava el PP; es van aprovar dues lleis de desconnexió quan governava el PP; hi va haver una DUI quan governava el PP, i en van fugir alguns responsables quan governava el PP. Avui la societat viu en convivència i Catalunya creix com mai", ha sostingut en el debat entre caps de llista per Barcelona a les eleccions organitzat per 'La Vanguardia' i Rac 1.

Per Batet, hi ha partits que estan "molt còmodes en la confrontació", també els independentistes, i creu que s'està en un altre moment polític i que cal parlar de polítiques.

No obstant això, el candidat del PP, Nacho Martín Blanco, ha defensat que aquests comicis són una oportunitat per al "retrobament entre la Catalunya assenyada", després de situar la qüestió de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com un assumpte del passat.

"Creu que una persona pot posar una persona a la presó? Són els jutges, i no per les seves idees polítiques, pels seus actes", ha destacat el dirigent popular.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el cap de llista de Vox, Juan José Aizcorbe, que ha carregat contra els independentistes, ha demanat parlar dels assumptes que preocupen els catalans i ha acusat els comuns d'haver deixat anar "presos culpables amb la llei del 'sí és sí'".

RUFIÁN A JUNTS I LA CUP: NO SOM L'"ADVERSARI"

I tot això després que el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, ha reivindicat els indults i ha advertit Junts i la CUP que el seu partit no és el seu "adversari" en aquestes eleccions, i sí el PSOE, el PP i Vox, per la qual cosa els ha demanat ajuda.

Per part de Junts, Míriam Nogueras ha acusat els republicans de "falcar" el Govern central quan, a parer seu, l'acord que tenien en l'inici de la legislatura era el de fer un front comú a Madrid.

Malgrat assegurar que no estan en contra dels indults, el candidat de la CUP Albert Botran ha retret a ERC que negociés "en nom de tots" sense que els ho demanessin, i ha criticat els resultats de la seva estratègia independentista, la qual considera que ha tingut efectes a les urnes.

VIDAL AL PP: "NO ELS VOTARÀ NI BELÉN ESTEBAN"

El cap de llista dels comuns, Aina Vidal, que ha assegurat que continuen defensant el referèndum malgrat no incloure'l en el programa electoral de Sumar, ha destacat que aquestes eleccions van de mobilitzar els ciutadans davant el risc que governin el PP i Vox: "Votar el PP és votar el tiquet PP-Vox. Han assumit el seu ideari. No els votarà ni Belén Esteban".

Per part del PDeCAT-Espai CiU, el candidat Roger Montañola ha acusat els independentistes de mantenir la flama del procés independentista per interès quan, en la seva opinió, al Congrés cal anar-hi "a fer política, no activisme", i ha reclamat la necessitat de recuperar la negociació en política i d'afrontar els problemes que afecten els ciutadans.

CATALÀ

El català també ha centrat l'inici del debat entre candidats després que Rufián ha reivindicat que la llei de l'audiovisual permetrà que els nens puguin gaudir de contingut en català i que Batet, que també és presidenta del Congrés, s'ha remès al reglament per justificar que no es pot parlar aquesta llengua a la tribuna.

"En cap cas posa que no podem parlar en català", han recalcat Nogueras i Botran, mentre que Montañola ha incidit que hi ha qüestions que preocupen més els ciutadans.