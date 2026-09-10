El PSC reivindica el catalanisme democràtic "capaç d'unir sensibilitats diverses"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
"El futur no es guanyarà des d'una fracció del país ni des de la por, i encara menys des de l'odi"
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha reivindicat la força del catalanisme democràtic i popular "capaç d'unir sensibilitats diverses per avançar cap a un futur de llibertats i autogovern", la del catalanisme que es va mobilitzar fa 50 anys per commemorar la Diada de Catalunya després del franquisme.
En un manifest per la Diada, la formació subratlla que tant aleshores, fa 50 anys, com ara, "la clau per respondre amb força i encert per construir un futur millor és la confiança" en allò que es pot fer de manera conjunta davant els reptes.
"El futur no es guanyarà des d'una fracció del país ni des de la por, i encara menys des de l'odi", han sostingut els socialistes, que han defensat una Catalunya que no deixi ningú enrere i avanci cohesionada.
"DECISIONS VALENTES"
El PSC ha afirmat que "fer avançar el país exigeix prendre decisions valentes" perquè, ha dit, durant molt temps se n'havien posposat moltes, i ha assegurat que el govern de Salvador Illa està plenament compromès a assumir-les.
Han destacat l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2026 i el nou model de finançament, "que ha de comportar que Catalunya disposi de 4.686 milions d'euros addicionals des del primer any d'aplicació".
També han subratllat l'amnistia i han apuntat: "Per fi, és a prop la plena efectivitat de la llei d'amnistia, una eina fonamental per reforçar la convivència i ampliar l'etapa de confiança i retrobament que s'ha obert".
CATALUNYA "BASADA EN LA COHESIÓ SOCIAL"
Finalment, el PSC ha posat d'exemple les polítiques que està impulsant el Govern en matèria d'habitatge, educació, canvi climàtic, seguretat, desigualtats, promoció del català, el repte de la revolució tecnològica, els discursos d'odi i la polarització, o política internacional.
Han afirmat que el PSC s'aferma a "les idees del socialisme democràtic, del catalanisme, del federalisme, de l'europeisme, de l'internacionalisme, de l'ecologisme, del feminisme i de la pau".
"Volem contribuir a construir una Catalunya basada en la cohesió social, en la diversitat i en la integració, en la convivència i la cooperació; una Catalunya que faci de la cultura i la llengua un terreny compartit", amb equitat del territori i amb una Espanya federalista a l'horitzó, han conclòs.