El PSC reclama a Junts revisar la seva relació amb el PP: "És cada vegada més visible un acostament"

Moret exigeix a Feijóo retirar els recursos contra l'amnistia si vol "passar pàgina" del 'procés'"
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha reclamat a Junts revisar el camí que està prenent en la seva relació amb el PP: "És cada vegada més visible un acostament quant a posicionaments i decisions parlamentàries i de Junts i el Partit Popular".
En roda de premsa aquest dilluns, ha considerat que els de Carles Puigdemont estan prenent un "camí absolutament equivocat" i que representa anar en contra del que pensa la majoria dels catalans.
"Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit en relació a una força política que porta anys posicionant-se i actuant en contra de Catalunya, en contra dels catalans, i és Junts qui ha d'explicar-ho", ha expressat, alhora que ha descartat el que Junts diu la 'via Starmer' per al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
Malgrat aquesta posició de Junts, ha assegurat que és possible que Sánchez aconsegueixi aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE): "Perquè creiem fermament que seran uns bons pressupostos per als ciutadans i per al país".
LLEI D'AMNISTIA
Moret ha fet referència a les paraules del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, i li ha demanat que, si realment vol "passar pàgina" del 'procés', el PP i les comunitats autònomes que governen han de retirar els recursos d'inconstitucionalitat que han presentat contra la Llei d'Amnistia.
"Per passar pàgina s'ha de fer efectiva l'amnistia. És absolutament necessari. I per això li recordem els 15 recursos que han presentat al TC en contra de l'amnistia, alguns vius, i li demanem que si té aquest compromís a passar pàgina, que retiri els recursos del PP i de les comunitats autònomes governades pel PP", ha expressat.
També li ha reclamat el cessament dels seus "atacs reiterats" contra l'oficialitat del català en la Unió Europea, contra el model de finançament i contra la condonació del deute del fons de liquiditat autonòmica (FLA), i que no faci servir a Catalunya com a arma política i electoral.
Per tot això, ha considerat "molt estrany que forces nacionalistes, com Junts, s'avinguin a tot això".
COMITÈ FEDERAL DEL PSOE
Respecte al Comitè Federal del PSOE del passat dissabte, ha reiterat la defensa que va fer el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, a la continuïtat de la legislatura espanyola i de Sánchez com a president del Govern central, i ha defensat la pluralitat i llibertat en la reunió.
"La resta de companys van manifestar, com sempre, en absoluta llibertat, sota el seu criteri i posicionaments", i ha dit que es va evidenciar el suport a Sánchez per part del partit.
"PLUS" Al GUANYADOR
Finalment, sobre la proposta de Feijóo de reformar la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) perquè el partit més votat rebi un plus de diputats, ho ha atribuït al fet que el PP està "en un període de creativitat de tot tipus".
"El PP està en un període de creativitat de tot tipus i està posant sobre la taula proposades i crec que, en aquests moments, ha de pensar en altres coses. I en el que ha de pensar, des del meu punt de vista, el PP, és fer una bona oposició", ha resolt.