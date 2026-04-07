El PSC rebutja la proposta de la CUP del català a l'escola i veu "consens" sobre el model

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha defensat el 'no' del seu grup a debatre en el ple la proposició de llei de la CUP en defensa del català a les escoles, i ha assenyalat que "hi ha un consens polític molt ampli" sobre el model d'escola catalana.
"Compartim aquest model i creiem que hem de continuar mantenint aquest model", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts.
Díaz ha assegurat que els socialistes no són "partidaris de la tramitació de la llei que ha presentat la CUP", però ha destacat el compromís del Govern amb l'escola catalana a més de la decisió de recórrer contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la parcialment el decret que blinda el català a les aules.
"Nosaltres creiem que els alumnes de Catalunya han de sortir amb un aprenentatge excel·lent de les llengües oficials a Catalunya", ha conclòs la portaveu.
XIFRA "HISTÒRICA" DE L'ATUR
D'altra banda, Díaz s'ha referit a la xifra "històrica" de 22 milions d'afiliacions a la Seguretat Social en el conjunt de l'Estat i ha erigit les polítiques progressistes del Govern central que, ha dit, tenen un trasllat directe a Catalunya.
També ha destacat que al març "s'han continuat consolidant drets com el desplegament de la llei ELA o l'aprovació de la tramitació de la llei de les persones grans".