El PSC ratifica Batet, Lamuà, Mínguez i Mellado com a caps de llista en les generals

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional del PSC ha ratificat aquest diumenge les llistes del partit per a les eleccions generals a les quatre circumscripcions catalanes, que tenen com a cap de llista la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per Barcelona; Marc Lamuà per Girona; Montse Mínguez per Lleida i Valle Mellado per Tarragona.

A Batet l'acompanyen el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, com a números 2 i 3 respectivament, informa el partit en un comunicat.

Les llistes del Senat estan encapçalades per Manel Cruz a Barcelona, Consol Cantenys a Girona, Dionís Oña a Lleida i Manel de la Vega a Tarragona.