El PSC proposarà al Parlament reforçar la detecció i protecció contra la violència digital

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha anunciat aquest dimarts que el seu grup parlamentari proposarà reforçar la prevenció, la detecció i la protecció contra les violències masclistes digitals.
En una roda de premsa a la cambra catalana en el marc del 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, Díaz ha apuntat que "la violència digital és una de les agressions que de vegades es minimitzen perquè en la societat moltes vegades es neguen" i ha reclamat definir-la jurídicament d'acord amb el marc espanyol i europeu.
Una altra de les propostes que els socialistes portaran al Parlament demanarà al Govern protegir les víctimes contra els efectes del negacionisme de la violència de gènere, una iniciativa que Díaz veu "especialment rellevant tenint en compte l'augment dels discursos d'odi".
Díaz ha criticat que "els grups d'extrema dreta encara avui dia neguen aquesta forma de violència" i, per això, demana combatre el negacionisme de la violència de gènere i els discursos masclistes en qualsevol de les seves manifestacions i per qualsevol mitjà en què es produeixin.
"Alcem la veu contra el silenci, contra la banalització i contra el negacionisme de l'extrema dreta que pretén erosionar els nostres drets i fer-nos retrocedir", ha conclòs.