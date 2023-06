El PSC proposa Assumpta Escarp com a presidenta del Parlament

Escarp ara és vicepresidenta segona de la cambra

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El PSC-Units ha proposat la vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp, com a candidata a presidir la cambra de cara al ple d'investidura del divendres 9 de juny, informa el grup en un comunicat aquest divendres.

Ho ha avançat el diari 'Ara', després que la Mesa del Parlament ha ordenat retirar l'escó a la fins ara presidenta suspesa, Laura Borràs, seguint ordres de la Junta Electoral Central (JEC).

Escarp va néixer a Terrassa (Barcelona) el 1957, va estudiar Dret a la UB i un màster en gestió pública a Esade, i milita al PSC des del 1985.

Ha treballat a l'administració de la UAB, va ser cap d'administració de l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques, regidora a l'Ajuntament de Barcelona del 2003 al 2015 i presidenta de TMB.

També va ser cap de gabinet de l'alcalde i del primer tinent de Barcelona del 1995 al 2003, a més de membre de la comissió executiva i secretària d'organització del PSC del 2014 al 2016.

DECISIÓ PER UNANIMITAT

La direcció del grup PSC-Units ha decidit proposar-la per unanimitat: "No hi ha cap dubte que un perfil com el d'Assumpta Escarp és el que necessita el Parlament per recuperar el camí de la normalitat i dignitat institucionals", ha subratllat el grup.

Els socialistes han lamentat que "després de mesos d'una interinitat inacceptable en el si de la presidència hagin hagut de ser les instàncies judicials les que han acabat activant" el procés per rellevar Borràs.

EL PLE DEL 9 DE JUNY

El ple per elegir la nova presidència del Parlament se celebrarà el 9 de juny a les 12: en una primera ronda, els diputats escriuran el nom d'un candidat en una papereta i hi haurà segona ronda si cap aconsegueix majoria absoluta.

Passaran a la segona ronda els dos candidats amb més vots, i el més votat serà el president (si empatessin, es repetiria la votació fins a quatre vegades, i si persistís l'empat es considerarà elegit el del grup amb més escons).

En espera que Junts abordi el relleu de Borràs, els comuns també han proposat un candidat per a la presidència: el diputat Joan Carles Gallego.