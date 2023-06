El PSC preveu reunir-se amb el Govern el 6 de juliol per avaluar el compliment pressupostari

Contacten amb Junts, ERC i els comuns per explorar possibles pactes a la Diputació de Barcelona



La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, preveu celebrar la primera reunió amb el Govern de la Generalitat el 6 de juliol per avaluar el compliment de l'acord de pressupostos assolit entre les dues parts.

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press en virtut de la comissió de seguiment, amb tres membres per part, que els socialistes i l'executiu català van pactar que es reuniria un mínim d'una vegada cada tres mesos.

"Òbviament hi haurà coses que s'hauran complert, però creiem que hi haurà coses que no", ha augurat preguntada per si consideren que s'hauran complert les línies acordades.

Romero ha apostat perquè "se signi ja, demà, demà passat" l'acord sobre el traçat de la B-40 per connectar Sabadell i Terrassa (Barcelona), una exigència socialista per aprovar els comptes del 2023 que, a parer seu, ja va establir uns punts molt clars en el pacte pressupostari.

En aquesta línia, preveu ratificar-lo "abans de les vacances", igual que el pla director urbanístic (PDU) del projecte del Hard Rock.

PACTES D'INVESTIDURA

La portaveu parlamentària ha explicat que el PSC ha establert contactes amb els comuns, ERC i Junts per explorar pactes al govern de la Diputació de Barcelona: "Estem explorant totes les vies".

En aquesta línia, s'ha decantat per centrar les converses a la Diputació i les necessitats de les localitats barcelonines: "Tots faríem bé que, quan estem negociant una cosa, posem l'enfocament en allò que estem fent".

Ha opinat que el govern de l'ens supramunicipal amb Junts ha anat "bé" a totes dues formacions i als municipis, i ha defensat que han prioritzat els interessos de les administracions municipals als propis.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Romero ha reivindicat que el Govern municipal a Barcelona liderat pel socialista Jaume Collboni és legítim: "Ha estat elegit democràticament. Moltes vegades no governa la llista més votada", ha apuntat.

"El que fa l'independentisme és el mateix que el que fa l'extrema dreta, qüestionar els resultats electorals", ha advertit.

Ha admès les dificultats de governar la capital catalana amb deu regidors i ha expressat confiança en "no governar en minoria durant molt temps", cosa que veu difícil però no impossible.

Ha insistit que, des de la nit electoral, els socialistes volien un govern d'esquerres a la ciutat però, en les seves paraules, ERC i el seu alcaldable, Ernest Maragall, van prioritzar l'eix independentista i no volien investir Collboni.