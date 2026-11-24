BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC preveu que el míting d'aquest dimarts a la tarda a Barcelona amb el president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, sigui un èxit d'assistència i fins i tot desbordi la capacitat prevista al Pavelló 1 de Fira de Barcelona, amb la presència de més de 6.000 persones, en un acte que han batejat com el "míting de la victòria".
"Esperem una gran afluència aquesta tarda, una afluència que supera les 6.000 persones", ha afirmat la vice-primera secretària i portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, en una atenció als mitjans aquest dimarts.
De fet, el PSC tenia previst un gran acte al Pavelló de la Vall d'Hebron, on tradicionalment han fet els seus mítings més multitudinaris (té una capacitat per a unes 4.000 persones), però davant la gran previsió d'assistència, van buscar un nou emplaçament.
"Hem hagut de canviar de lloc perquè durant tots aquests dies hem estat rebent milers de peticions de veïns, de ciutadans de Catalunya, que volen assistir al míting, que volen sentir els nostres líders, que volen sentir Pedro Sánchez", ha explicat.
Tenen confirmada l'assistència d'uns 6.000 assistents de les diferents federacions dels socialistes catalans, i preveuen desbordar la capacitat del nou emplaçament amb fins a 2.000 persones que es quedin a les portes del míting, i han mobilitzat més d'un centenar d'autocars.
També destaquen l'interès mediàtic que ha generat, amb més de 100 periodistes acreditats, inclosos mitjans internacionals.
Hi prendran la paraula l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; els números 1 i 2 per Barcelona, Jordi Hereu i Eva Granados; el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez.
CATALUNYA SERÀ "CLAU"
Pel PSC, aquest acte ha de ser un "punt d'inflexió" en l'última setmana de la campanya electoral amb vista a les eleccions generals del 29 de novembre, i que sigui una demostració de la gran mobilització que diuen detectar en el dia a dia.
Sostenen que ha de servir per transmetre la importància de la continuïtat del projecte de Sánchez al capdavant del Govern central, i que serà clau per centrar-se en els aspectes "més anímics i motivacionals" per cridar a la mobilització, especialment dels indecisos.
Serà l'única vegada que Sánchez trepitjarà Catalunya en aquesta campanya electoral (sí que va ser a Tarragona l'últim cap de setmana de precampanya), un territori que auguren que serà "determinant", com ho va ser el 2023.