El PSC participarà en debats "que es desenvolupin a Catalunya"

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, participarà en els debats electorals "que es desenvolupin a Catalunya i en què hi participin la majoria" dels caps de llista de partits amb representació al Parlament.

Ho ha dit en un comunicat aquest divendres després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha obert a un possible debat electoral amb Illa i el candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, que s'organitzi "fora de Catalunya".

La vice-primera secretària i directora de campanya del PSC, Lluïsa Moret, ha valorat que els debats enriqueixen el diàleg confrontant propostes i ha defensat que s'hi "respectin al màxim la pluralitat representada al Parlament".

"És bo que els protagonitzin els números 1 de cada llista, perquè els catalans i catalanes tenen dret a conèixer de primera mà els plantejaments" dels candidats, ha afegit Moret.

Illa "participarà en tots els debats que compleixin aquests tres criteris": que siguin a Catalunya (bé siguin organitzats per mitjans de comunicació, institucions o organitzacions de la societat civil), que hi participin la majoria dels caps de llista i que es difonguin per televisió, ràdio o internet.