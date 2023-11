El PSC opta per un model de finançament "més just" per a Catalunya en la seva ponència política

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSC aposta en la seva ponència política per un "nou model de finançament autonòmic més just per a Catalunya i solidari amb la resta d'Espanya", per desplegar l'autogovern de l'Estatut i per més descentralització del Govern al territori.

Així ho recull la ponència amb el nom 'Girar full' que els socialistes debatran i aprovaran en el pròxim congrés del partit, que se celebrarà el 15, 16 i 17 de març.

També defensen que el federalisme és "el millor mètode institucional per organitzar la governança multinivell en un estat descentralitzat i compost" i que el futur només es pot donar en un marc de convivència estable i des del diàleg entre diferents.