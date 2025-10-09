El PSC no votarà a favor en el DPG de que Junts plantegi al PSOE un referèndum a Suïssa

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup del PSC-Units al Parlament ha descartat que aquest dijous a la tarda doni suport a la proposta de resolució de Junts en el debat de política general (DPG) perquè els socialistes avalin que es plantegi la celebració d'un referèndum d'autodeterminació en l'espai de negociació que tenen amb el PSOE a Suïssa.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat fonts de la formació a Europa Press, el PSC no votarà a favor d'aquesta proposta, tot i que no han concretat si s'abstindran o si hi votaran en contra.
Amb el títol 'Pel reconeixement del conflicte polític', la proposta de Junts recull en un primer punt de la proposta la literalitat de l'acord de Brussel·les, i en un segon punt diu: "Fruit d'aquesta realitat històrica i de la necessitat compartida de resoldre el conflicte descrit, es plantejarà en l'espai de negociació habilitat a aquest efecte la celebració d'un referèndum d'autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya".