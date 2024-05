El PSC no investirà Puigdemont tot i que "amenaci amb bloquejar la governabilitat"

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Núria Parlon, ha afirmat que el PSC no donarà suport a la investidura del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, tot i que els "amenaci amb bloquejar la governabilitat a Espanya".

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit després de la reunió de la Comissió Executiva del PSC, en la qual ha instat Puigdemont a "acceptar el principi de realitat" respecte a la victòria en vots i escons que han obtingut els socialistes en les eleccions de diumenge.

Així mateix, Parlon ha anunciat que el PSC ha constituït aquest dilluns una comissió negociadora encapçalada per la vice-primera secretària del PSC i directora de campanya, Lluïsa Moret; el responsable d'Organització i Acció Electoral, José Luís Gimeno; el secretari de Política Municipal, Joaquín Fernández; la dues per Barcelona, Alícia Romero; el cinc, Ferran Pedret, i el secretari de Programes del PSC, Javier Villamayor, per iniciar les negociacions amb la resta de formacions polítiques, excepte Vox i Aliança Catalana.