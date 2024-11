El PSC no assistirà a l'acte de commemoració del procés participatiu del 9N

Díaz demana que la negociació pressupostària duri "el que hagi de durar" per tenir uns bons comptes

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha anunciat que els socialistes no assistiran aquest dimarts a la tarda a l'acte organitzat pel Parlament en commemoració dels 10 anys del procés participatiu del 9N.

En una roda de premsa, ha detallat que els membres del PSC de la Mesa es van oposar a que hi hagués una celebració institucional: "No tenim cap inconvenient en que els partits impulsors facin un acte commemoratiu", però ha afegit que no volen que sigui institucional, per la qual cosa no hi haurà representants socialistes.

Preguntada per la negociació dels pressupostos catalans del 2025, Díaz ha assegurat que hi ha molts factors que influeixen en la tramitació pressupostària, i ha apostat perquè la negociació duri "el que hagi de durar" per tal que hi hagi uns comptes idonis, en les seves paraules.

NEGOCIACIÓ DE LA REFORMA FISCAL

Sobre la reforma fiscal que es votarà dijous al Congrés, la portaveu socialista ha sostingut que les negociacions del Govern central amb els grups parlamentaris continuen en marxa, i ha demanat "total respecte i marge" a aquestes converses.

Ha destacat que en el ple de la setmana vinent es debatrà un decret del Govern per modificar la llei de policies, per permetre que els agents dels Mossos d'Esquadra que s'han format i no han obtingut plaça puguin fer les pràctiques.

L'executiu català també portarà a debat el projecte llei de l'Estatut de Municipis Rurals, i el grup socialista, la proposició de llei de fons agrari i ramader, que va decaure en acabar la passada legislatura i que és una de les "iniciatives prioritàries" del PSC.